Мир 11 февраля 2024, 13:47 Песков назвал Карлсона зеркалом американского общественного мнения Kremlin Pool/Global Look Press

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Такер Карлсон дал американцам возможность самим составить мнение о России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента назвал Карлсона зеркалом общественного мнения в США и отметил, что американец во время интервью искренне пытался разобраться в политических вопросах.

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«Он искреннее пытался разобраться, и он дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки», — заключил Песков.

Он подчеркнул, что беседа американского журналиста с Путиным поможет донести до жителей США идеологию российского лидера. По словам Пескова, Карлсон перед интервью провел серьезную подготовку.

«Американцы очень большие интроверты. И они традиционно живут в своем мире, и они мало интересуются зарубежьем, как ни странно, и они мало знают о зарубежье», — указал пресс-секретарь Путина.

Ранее официальный представитель Кремля предположил, что американской аудитории будет сложно воспринять историческую часть интервью. Больше всего этот фрагмент беседы заинтересует специалистов в области истории.