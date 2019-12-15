Песков назвал главный итог нормандского саммита

Песков сообщил, что Путин и Зеленский продолжили конструктивную динамику переговоров. При этом общались они на переговорах около 10-15 минут, по его словам, «не так коротко».

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«Возобновился ли нормандский формат после изрядной паузы, вызванной политическими процессами, электоральными на Украине? Да, возобновился, это тоже важный результат», — указал он, добавив, что немедленного исполнения минских соглашений никто не ожидал, так как этому будет предшествовать тяжелая кропотливая работа с четырех сторон.

Пресс-секретарь также отметил, что готовность к диалогу и политическая воля французского президента Эммануэля Макрона «весьма импонируют» российскому президенту. По его словам, они понимают друг друга, хоть и не со всем оглашаются, но продолжают вести диалог.