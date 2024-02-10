Мир 10 февраля 2024, 11:37 Песков назвал главное в интервью Карлсона с Путиным Песков: Кремль считает главным в интервью Карлсону, что на Западе услышат Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Огромное число просмотров интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону еще не означает поддержку со стороны Запада. Но это точно хорошая возможность быть услышанным, заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что беседа репортера с российским лидером набрала за сутки более 100 миллионов просмотров в соцсети X. По его мнению, позиция главы государства может не понравиться жителям Запада. Для Кремля важно, чтобы Путина услышали в других странах, подчеркнул Песков.

Реклама

«Если он (Путин — прим. ред.) будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Кремль проинформировал руководство США о позиции России, а интервью поможет донести мнение Путина до обычных американцев.

Ранее американский сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс высоко оценил беседу Карлсона с российским лидером. Он назвал интервью потрясающим и поделился ссылкой на него.