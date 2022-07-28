Песков назвал фейком новости американских СМИ о потерях ВС России на Украине

Даже самые авторитетные издания не гнушаются публикацией откровенно фейковых новостей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения в американских СМИ о потерях ВС России на Украине, сообщило РИА «Новости».

Представитель Кремля назвал фейком американские данные о потерях российских военных в ходе выполнения спецоперации на Украине.

«Это не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков, это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще, вот так к этому и следует относиться», — подчеркнул Песков.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Россия якобы потеряла 75 тысяч солдат убитыми и ранеными. Данными поделилась конгрессвумен Элисса Слоткин.

Российские военные ударили по пункту временной дислокации ВСУ под Артемовском. Удалось уничтожить до 70-ти бойцов 72-й механизированной бригады украинских войск.