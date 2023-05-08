Мир 08 мая 2023, 11:56 Песков назвал День Победы священным праздником для многих украинцев Дмитрий Песков заявил, что День Победы является священным для многих жителей Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

День Победы является священным праздником для многих жителей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«На Украине живет очень много людей, для которых День Победы является священным», — сказал официальный представитель Кремля.

Реклама

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Эта дата считалась Днем памяти и примирения.

Также Зеленский предложил 9 мая праздновать День Европы вместе с остальными странами Евросоюза.

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предполагал, что следующим шагом Зеленского станет признание 22 июня государственным праздником. Именно в этот день в 1941 году войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР.

Также Песков сообщал, что парад 9 мая на Красной площади в Москве пройдет по плану.