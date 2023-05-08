08 мая 2023, 11:56
Песков назвал День Победы священным праздником для многих украинцев
Дмитрий Песков заявил, что День Победы является священным для многих жителей Украины
День Победы является священным праздником для многих жителей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«На Украине живет очень много людей, для которых День Победы является священным», — сказал официальный представитель Кремля.
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Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Эта дата считалась Днем памяти и примирения.
Также Зеленский предложил 9 мая праздновать День Европы вместе с остальными странами Евросоюза.
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предполагал, что следующим шагом Зеленского станет признание 22 июня государственным праздником. Именно в этот день в 1941 году войска нацистской Германии вторглись на территорию СССР.
Также Песков сообщал, что парад 9 мая на Красной площади в Москве пройдет по плану.
День Победы 9 мая
Дмитрий Песков
Украина
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