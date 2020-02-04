Песков назвал дату переговоров Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля. Президенты проведут переговоры в России, но точное место будет объявлено позже.

«Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он добавил, что переговоры пройдут на территории России, и пообещал сообщить позже информацию о точном месте встречи. По словам Пескова, лидеры стран постоянно контактируют на рабочем уровне и это общение не прекращается.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял о предстоящей встрече с российским коллегой.

«Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Некий момент истины наступил. Мы были инициаторами этих отношений, нам ли их ломать», — процитировало агентство Sputnik Лукашенко.

Прошлая встреча лидеров РФ и Белоруссии состоялась в конце 2019 года. Тогда Лукашенко говорил, что сторонам осталось решить «пару проблем». Страны пока не смогли подписать новый контракт по нефти, так как Минск не устраивает стоимость сырья.