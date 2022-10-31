Песков назвал чушью заявления украинской разведки о двойниках Путина | 360°

31 октября 2022, 20:35
Песков назвал чушью заявления украинской разведки о двойниках Путина
Пресс-секретарь Песков назвал чушью слова главы ГУР Украины Буданова о двойниках Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Владимир Путин использует двойников. Об этом написал ТАСС.
«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — сказал Песков.
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Ранее Буданов дал интервью изданию Daily Mail. В нем он заявил, что в прошлом ГУР Украины уже обнаруживала двойников президента России. По словам начальника украинской разведки, они заменяли Путина в особых случаях. А сейчас это обычная практика, добавил Буданов.
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«Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются <…>. Они все сделали пластические операции, чтобы быть похожими. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они индивидуальны для каждого человека», — сказал украинский военачальник.
Два года назад Путин в интервью ТАСС говорил, что идея сделать двойника для его безопасности была в начале нулевых, но он от нее отказался.
Разведка
Владимир Путин
Украина
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