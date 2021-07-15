Песков назвал «бульварным чтивом» статью Guardian о «сговоре» с Трампом перед выборами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью о «секретной операции» Кремля по поддержке Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года «отличным бульварным чтивом». Песков заявил об этом в комментарии для издания The Guardian.

Британская газета сослалась на некие «кремлевские» документы, в которых говорится, что российский лидер Владимир Путин якобы лично санкционировал шпионскую операцию по поддержке «психически неуравновешенного» республиканца на выборах президента США. Издание утверждает, что ключевая встреча по этому вопросу состоялась 22 января 2016 года, то есть почти за десять месяцев до выборов. На встрече якобы присутствовали руководители силовых ведомств и высокопоставленные министры, которые пришли к выводу, что если Трамп придет в Белый дом, то это поможет Москве достичь стратегических целей.

Однако в Кремле отвергли очередные слухи о «сговоре» с Трампом.

«Отличное бульварное чтиво», — пошутил Песков в комментарии журналистам The Guardian.

Западная пресса неоднократно мусолила тему предполагаемых связей Трампа с Кремлем, однако ни одного доказательства за пять лет так и не было представлено.