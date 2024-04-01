Важное 01 апреля 2024, 12:46 Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес России насчет «гаванского синдрома» Песков: обвинения в адрес России о причастности к гаванскому синдрому голословны Unsplash

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Обвинения в якобы причастности России к случаям «гаванского синдрома» голословны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что эта тема не новая. При этом никто ни разу не привел доказательства этим голословным обвинениям, подчеркнул представитель Кремля.

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К симптомам так называемого «гаванского синдрома» относят тошноту, слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. По данным газеты The Wall Street Journal, в августе 2021 года двух американских дипломатов отправили на обследование. У них обнаружили симптомы этого синдрома.

В конце марта бывший сотрудник Пентагона Грэг Эдгрин в эфире CBS News обвинил Россию в якобы причастности к беспричинной головной боли у представителей США. В случае ошибки он обещал прийти на программу 60 minutes и съесть свой галстук.