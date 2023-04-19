19 апреля 2023, 15:44
Песков назвал беспочвенными обвинения России в подготовке диверсий на энергообъектах в ЕС
Песков: на Западе беспочвенно обвиняют Россию в подготовке диверсий на энергообъектах
Западные СМИ беспочвенно обвиняют Россию в якобы подготовке диверсий на энергетических объектах в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«Эти средства массовой информации упомянутых стран (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия — прим. ред.) ошиблись в своем расследовании, они опять беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию», — отметил он.
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По его словам, российские власти предпочитают, чтобы западные СМИ больше внимания уделяли теме диверсий на «Северных потоках» и тому, чтобы расследование этих террористических актов велось в прозрачном и широком виде.
В некоторых зарубежных изданиях опубликовали исследования общественных вещателей из Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. В них утверждается, что Россия якобы планирует устроить диверсии на энергетических объектах в Европе, в частности речь идет о ветряных станциях.
Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что «политические махинации» Великобритании и США привели к утрате возможности сотрудничать на ближайшие десятилетия.
Газопровод Северный поток — 2
Дмитрий Песков
Европа
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