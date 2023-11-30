Мир 30 ноября 2023, 12:36 Песков назвал Армению союзником России Песков: Россия продолжит развивать отношения с Арменией Unsplash

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Армения является союзником России. Страна продолжит развивать отношения с постсоветским государством. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он прокомментировал военное сотрудничество Армении и Великобритании. По его словам, республика является суверенной страной, которая вправе развивать двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает нужным. У России с Арменией свои, особые отношения.

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«Безусловно, Армения — это дружественная [страна], это наш союзник. И мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Минобороны Армении ранее сообщало о программе сотрудничества в военной сфере с Великобританией на 2023–2024 годы. Документ подписали по итогам шестых двусторонних оборонных стратегических консультаций, которые состоялись в Лондоне.

Песков также сообщил, что Кремль направил премьеру Армении Николу Пашиняну приглашение на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге. Если он приедет, то сможет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.