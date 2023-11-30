Важное 30 ноября 2023, 12:19 Песков назвал абсурдной позицию Болгарии по самолету с Лавровым Песков: позиция Болгарии по самолету с российской делегацией абсурдна РИА «Новости»

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Позиция Болгарии по самолету с российской делегацией, который летел в Скопье, абсурдна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа», — сказал официальный представитель Кремля.

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Песков обратился к властям Болгарии и призвал их «попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях».

Самолет с главой МИД Сергеем Лавровым прибыл в Северную Македонию на заседание министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье через Грецию. Рейс должны были выполнить через Болгарию, власти которой дали разрешение на пролет. Однако оно не распространялось на официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она высмеяла болгарских чиновников и отметила, что власти страны создали опасный мировой прецедент.