Мир 21 ноября 2023, 14:43 Песков напомнил о многократных попытках Украины словесно покушаться на Путина Песков: Украина много раз покушалась на Путина словесно РИА «Новости»

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Представители Украины на самых разных уровнях не раз позволяли себе словесно покушаться на президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент видео журналист опубликовал в Telegram-канале.

«Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз с Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет. И ничего у них не получится», — подчеркнул Песков, комментируя высказывания президента Украины в недавнем интервью The Sun.

Отдельно представитель Кремля подчеркнул, что Россия достигнет всех целей и задач специальной военной операции. В этом, по его словам, нет сомнений.

Ранее Владимир Зеленский в беседе с журналистами зарубежного издания в ответ на вопрос о том, воспользовалась бы Украина шансом, если бы представилась возможность «убить Путина», заявил о правах «защищать землю».