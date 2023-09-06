Мир 06 сентября 2023, 14:24 Песков напомнил, что де-юре группы «Вагнер» не существует Пресс-секретарь Песков заявил, что юридически группы «Вагнер» не существует РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать намерение Великобритании включить группу «Вагнер» в перечень террористических организаций. Он лишь напомнил, что юридически ее не существует, написало РИА «Новости».

«Можно только дополнить, что, собственно, де-юре такой группы не существует», — сказал он.

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В МИД Британии решили признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, чтобы за ее поддержку или членство было уголовное наказание. Нарушителям будет грозить до 14 лет тюрьмы. Документ скоро должны представить парламенту, говорила глава министерства Суэлла Браверман.

Ранее Польша и Прибалтика начали требовать немедленного вывода ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. При этом сами страны увеличили военные бюджеты и стянули к границам республики крупные воинские формирования.