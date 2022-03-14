Песков: Минобороны не исключило взятия под контроль крупных городов Украины

Министерство обороны РФ не исключает взятия крупных населенных пунктов на Украине под полный контроль для обеспечения безопасности мирного населения. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Исключение в этом случае могут составить зоны, которые используются для гуманитарной эвакуации», — сказал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что российские вооруженные силы используют высокоточное вооружение, их целью являются исключительно объекты военной инфраструктуры Украины.

По состоянию на 14 марта российские военные уничтожили около четырех тысяч военных объектов ВСУ.

Ранее стало известно, что подразделения ДНР при поддержке сил РФ разблокировали Мариуполь от неонацистов и начали эвакуацию мирных жителей.