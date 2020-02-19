Песков: Минюст анализирует решение Гаагского суда по ЮКОСу

«Пока что мы, наши соответствующие ведомства, прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела, изучают тактику защиты, тактику оспаривания этого решения, поэтому пока стадия анализа», — рассказал Песков.

Ранее руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков заявил, что Россия подаст жалобу на решении Гаагского суда.

Напомним, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, отменившее постановление о взыскании с РФ 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа.

Российские юристы отметили, что ранее лица, требовавшие компенсаций по делу ЮКОСа, уже побеждали на этапах арбитражных разбирательств. Позднее государственный суд отменял эти решения.