Мир 04 апреля 2024, 12:50 Песков констатировал прямую конфронтацию между Россией и НАТО Песков: отношения России и НАТО скатились к прямой конфронтации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отношения России и НАТО скатились до уровня прямой конфронтации, и Североатлантический альянс однозначно вовлечен в конфликт на Украине. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины», — процитировало его РИА «Новости».

Реклама

По словам официального представителя Кремля, НАТО продолжает расширять военную инфраструктуру в сторону границ России. Он напомнил, что Североатлантический альянс всегда был инструментом конфронтации и «продолжает демонстрировать свою сущность».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что в 1990-х фактически не было объективных причин сохранить НАТО. По его мнению, если бы в альянс вошел СССР или Россия, его суть изменилась бы, организация стала бы общеевропейской.