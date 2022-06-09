Песков исключил возможность изоляции России

Блокада России ни в экономическом, ни в политическом плане невозможна. Такую большую страну нельзя изолировать, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его выступление процитировал ТАСС.

«Никто не говорит об изоляции. Изоляция России невозможна, несмотря на то, что недружественные, а точнее враждебные по отношению к нам страны пытаются нас изолировать в экономическом, политическом, торговом планах», — сказал он.

Дмитрий Песков отметил, что изолировать страну не получится сейчас и не удастся сделать в будущем, так как в современном мире невозможно ограничить страну, в том числе такую большую как Россия. Он также подчеркнул, что ни одно государство не станет стремиться к изоляции по собственной воле.