Песков и Новак не успели на переговоры с Лукашенко из-за плохой погоды

В Сочи, где планировались переговоры двух стран, был сильный ливень, поэтому пришлось приземлиться в Ставропольском крае.

«То, что мы не прилетели, на рабочий процесс не повлияет», — сообщил Песков.

Также он добавил, что «то, что они успели прилететь к началу, это не очень хорошо», но ничего страшного в этом нет.

«Есть только один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах, и вы его знаете, — с улыбкой ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, насколько критично отсутствие Новака на переговорах.