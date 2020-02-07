Песков и Новак не успели на переговоры с Лукашенко из-за плохой погоды
Самолет с Дмитрием Песковым и Александром Новаком из-за плохой погоды не смог приземлиться в Сочи. В итоге Владимиру Путину пришлось одному начинать переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил Life.ru.
В Сочи, где планировались переговоры двух стран, был сильный ливень, поэтому пришлось приземлиться в Ставропольском крае.
«То, что мы не прилетели, на рабочий процесс не повлияет», — сообщил Песков.
Также он добавил, что «то, что они успели прилететь к началу, это не очень хорошо», но ничего страшного в этом нет.
«Есть только один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах, и вы его знаете, — с улыбкой ответил пресс-секретарь на вопрос журналистов, насколько критично отсутствие Новака на переговорах.