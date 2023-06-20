Мир 20 июня 2023, 14:01 Песков дал характеристику работе по обмену пленными Пресс-секретарь Песков назвал обмен пленными кропотливой и чувствительной работой РИА «Новости»

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Обмен военнопленными является крайне чувствительной и кропотливой работой, которую не нужно нарушать никакими комментариями. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Тему обменов я никак не хотел бы комментировать. Это кропотливая, сложная и чувствительная работа, которую необходимо вести в тишине», — подчеркнул он.

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Таким образом Песков ответил на вопрос о словах советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, указавшего на приоритеты страны в обмене военнопленными.

Ранее Подоляк сказал, что Украина продолжит добиваться приоритетного обмена военнопленных боевиков националистического полка «Азов»*, которых судят за попытку изменения конституционного строя и насильственного захвата власти в Донецкой Народной Республике.

Последними по приоритету обмена для Украины остались бойцы с ранениями, мешающими дальнейшему прохождению военной службы.

* Запрещенная в России террористическая организация