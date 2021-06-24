Пешеходный мост обвалился в Вашингтоне. Кадры

Пешеходный мост обвалился в Вашингтоне. По меньшей мере пять человек получили ранения, грузовик оказался в ловушке. В машине произошла утечка галлонов дизельного топлива. Жидкость вытекла в ливневую канализацию.

Как сообщил NBC Washington, конструкция моста упала на шоссе DC-295. Пострадавшие были доставлены в больницу, угрозы жизни кому-либо из них нет. Пожарно-спасательная служба американской столицы уточнила, что два человека прошли обследование, но не были госпитализированы.

По словам заместителя мэра по общественной безопасности Крис Гелдарт, на месте происшествия работают следователи и полицейские, они пытаются определить причину первоначальной аварии.

На опубликованных в Сети снимках видно, как мост «лег» поверх трех полос проезжей части.

Как предполагается, обрушение моста могло произойти из-за того, что автоцистерна врезалась в одну из его опор. Как ожидается, шоссе будет закрыто по крайней мере в течение суток.