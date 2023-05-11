Мир 11 мая 2023, 12:12 Пешеходный мост обрушился в финском городе Эспоо В финском Эспоо при обрушении пешеходного моста пострадали 27 человек Flickr

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В Финляндии, в городе Эспоо, при обрушении временного пешеходного моста пострадали 27 человек. Большинство из получивших травмы — дети. Об этом сообщила спасательная служба региона в Twitter.

«В районе Тапиола, Эспоо, произошел несчастный случай с обрушением временного пешеходного моста. Общее число пострадавших — 27 человек», — уточнили в ведомстве.

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По информации издания Iltalehti.fi, большинство пострадавших — несовершеннолетние, учащиеся начальной школы данного района.

Детей и взрослых доставили в четыре больницы. Они получили травмы разной степени тяжести, в основном переломы. В медучреждения столичного региона госпитализировали 15 пациентов.

Мост обрушился недалеко от строительной площадки. Спасатели на месте оказывают первую помощь пострадавшим.

В декабре 2022 года более 25 человек пострадали при обрушении трибуны стадиона в Египте.