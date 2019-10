«Твое тело и твой выбор». Джон Ледженд переписал рождественскую песенку 1944 года

Американский музыкант и актер Джон Ледженд переписал текст классической рождественской песни Baby, Itʼs Cold Outside. Он убрал из нее намеки на принуждение к сексу и вставил фразу «твое тело и твой выбор».

Как сообщило издание The New York Times, десятикратный обладатель премии «Грэмми» обновил известнейшую композицию в стиле движения #MeToo. Ледженд исполнит песню вместе с певицей Келли Кларксон, дуэт войдет в рождественский альбом Legendary Christmas: The Deluxe Edition. Он поступит в продажу 8 ноября.

Автором песни был Фрэнк Лоссер, написавший ее для фильма «Дочь Нептуна» в 1944 году. Композиция удостоилась «Оскара». Диалог женщины, порывающейся уйти, и мужчины, который хочет ее оставить, в разные годы исполняли Луи Армстронг, Леди гага и Элла Фитцджеральд.

Она вошла в классический набор рождественских песен, но с недавних пор, после старта кампании против домогательств #MeToo слушатели усмотрели в ней проявления сексизма, объективизма и романтизацию насилия.