Пещера в Таиланде, из которой спасли детскую футбольную команду, снова открыта для туристов

Власти Таиланда открыли для местных и туристов пещеру Тхам Луанг, в которой летом 2018 года застряли футбольная команда детей и их тренер.

Комплекс открыли после удаления оборудования, с помощью которого проводилась прошлогодняя операция. Посмотреть на пещеры пришло сотни человек. Наплыв посетителей оказался столь мощным что в пещеру пускали до 30 человек одновременно, сообщило агенство Reuters.

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23 июня детская футбольная команда «Вепрь» из Таиланда и ее тренер застряли в пещерном комплексе Тхам Луанг, находящимся на глубине 90 метров под землей. Пещеры имеют огромное количество ответвлений, в которых легко потеряться, и которые затапливаются в сезон дождей. Поэтому когда пошел дождь и команда захотела выйти, то оказалось, что выход затоплен.

Команду с тренером нашли через несколько дней, однако сама спасательная операция заняла очень много времени из-за затопленных ответвлений пещер. Детей и тренера вытащили только 10 июля.