Песчаная буря накрыла Ирак

Сильная песчаная буря обрушилась на Ирак. Часть общественных заведений и аэропорты страны закрыли. Кадры песчаной бури появились в социальных сетях.

В результате погодного катаклизма пострадали уже свыше двух тысяч человек, сообщил накануне, 23 мая, телеканал Al Arabiya.

У пострадавших зафиксировали проблемы с дыханием, а также признаки удушья. В стране из-за песчаной бури не работают учебные заведения. Премьер-министр страны Мустафа аль-Кадими поручил прекратить всю работу в государственных учреждениях, за исключением медицинских учреждений и органов безопасности.

В социальных сетях кадры непогоды в Ираке сравнили с апокалипсисом. Улицы городов занесены песком, а на дорогах плохая видимость. Сейчас местные жители стараются не выходить из дома без серьезной надобности.

В течение следующих двух десятилетий Ирак может пережить в среднем 272 дня песчаных бурь в году, а к 2050 году их число превысит 300 дней. Такое предупреждение выпустило Министерство окружающей среды страны. Эта песчаная буря в Ираке стала девятой с середины апреля, указал телеканал.