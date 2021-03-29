Песчаная буря из Китая накрыла Южную Корею и Японию

Мощная пылевая буря с пустыни на севере Китая и Монголии накрыла всю территорию Южной Кореи. Песчаное облако добралось и до юго-западных границ Японии.

Метеорологи Южной Кореи сообщили ТАСС, что плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров возросла до крайне опасного уровня в столице и других районах страны.

Жителям Южной Кореи с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям власти посоветовали не выходить на улицу до 31 марта.

Песчаное облако дошло и до юго-запада Японии: островов Кюсю и Сикоку. Синоптики предупредили жителей об ухудшении видимости на дорогах, сообщил ТАСС. 30 марта песчаная буря может накрыть северо-восточные районы главного японского острова Хонсю, включая Токио.

В воскресенье, 28 марта, в Пекине второй раз за месяц наблюдалась мощная песчаная буря, которая полностью накрыла город и скрыло солнце. В середине марта на Китай и Монголию обрушилась самая мощная песчаная буря за последние 10 лет. Ее спровоцировали засушливая погода и сильный ветер из Монголии.