Пес ждет своего хозяина неделю у больницы в Перу

«Люди говорят, что у этого пса благородный характер», — поделилась сотрудница больницы Джизелла Мондрагон.

По ее словам, кто-то дал собаке куртку, поскольку в городе сейчас холодно. Животное подкармливают, и пес по-прежнему ждет своего хозяина. Джизелла рассказала, что вместе с друзьями она ищет способы помочь псу.

«Покупаем ему дополнительную одежду и еду, также существует вероятность, что его могут забрать в семью», — добавила она.

Ранее в Казахстане к одному из пляжей подплыл каспийский тюлень. Дети закидали его камнями, а взрослые побили палками.

«Этот вид в конце прошлого года был включен в Красную книгу России. Численность каспийского тюленя сокращается на всей акватории Каспийского моря», — пояснил председатель совета организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.