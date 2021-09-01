Пес по кличке Шторм ворвался в эфир прогноза погоды в Канаде

Пес по кличке Шторм ворвался в эфир прогноза погоды на телеканале Global Toronto в Канаде. Видео с охотившейся за снеками собакой появилось на YouTube.

Представители канала в описании к ролику сообщили, что Шторм принадлежит ведущему Энтони Фаррелу. В минувшую пятницу во время записи эфира псу захотелось получить от хозяина каких-нибудь угощений, поэтому он беззастенчиво вторгся на съемочную площадку.

После получения лакомства Шторм решил не оставлять Фаррела и продолжил вести прогноз погоды вместе с ним, бегая по облакам, воде, изображения которых появлялись на хромакее.

«Будучи профессионалами, оба довели дело до конца — Энтони закончил свой сюжет без сучка и задоринки, а Шторм тем временем утолил голод и немного покрасовался перед камерой. <…> И все за один рабочий день!» — отметили коллеги ведущего.

В комментариях пользователи признались, что это был самый милый прогноз погоды, который им когда-либо доводилось видеть. Многих поразило, как Шторм себя вел в кадре. Другие собаки, по их мнению, могли начать лаять, чтобы привлечь к себе внимание.

«Какая прелесть. И такой воспитанный! Моя собака бы начала скулить», — написал один из зрителей.

Другому очень понравилось, что Фаррел вел себя как ни в чем не бывало, как будто пса и вовсе нет рядом.

«И слава Шторму, который не издал ни звука. Большинство собак лают, если их игнорировать. Такой профессионал», — отметил он.