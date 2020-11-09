Пес Байдена станет первой приютской собакой в Белом доме. Видео

В соответствии с более чем вековой традицией, сложившейся в Белом доме, президенты США держат собак. Пес Джо Байдена Мейджер станет первой приютской собакой, попавшей в средоточие американской власти.

Как выяснил портал Buzzfeed News, вместе с четой Байденов в Белом доме поселится еще одна немецкая овчарка Чемп от заводчика. Мейджора взяли из приюта Делавэра Delaware Humane Association В 2018 году.

Он попал туда щенком, вместе с пятью братьями и сестрами, когда их потравили на улице ядом. Им оказали медицинскую помощь в местном ветеринарном центре неотложной помощи, и позже всех разобрали.

Первой Мейджера в приюте увидела Эшли Байден и показал его отцу. Он позвонил в приют и забрал щенка.

Он будет в Белом доме первой собакой из приюта, но не первым бездомным оборвышем. Технически, первое место принадлежит Юки, бродячему псу, которого подобрала на техасской бензоколонке в 1966 году дочь президента Линдона Джонсона.

Традиция держать собак сложилась после смерти главы государства Уильяма Мак-Кинли (1897–1901 годах), который держал петухов, котят и попугая, названного в четь газеты «Вашингтон Пост». Он был знаменит тем, что мог насвистывать один из первых гимнов США Yankee Doodle.

Трамп стал первым примерно за 120 лет президентом, который не держал собак. В прошлом году он заявил, что они кажутся ему «фальшивыми». К тому же он очень занят.

«Честно говоря, я бы не возражал против такой, но у меня нет времени. Как бы я выглядел, гуляя с собакой по лужайке Белого дома?» — заявил Трамп.