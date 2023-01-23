Эксклюзив 23 января 2023, 17:38 Первыми на Западе выдать танки Украине могут только США. Но не хотят Политсоветник Маркелов: ФРГ боятся отправлять Украине танки, но зря ждут первого шага США

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Германия боится первой на Западе отправлять на Украину танки и ждет, что это вначале сделают другие страны. Стать первопроходцем в этом плане могут только США, но они не хотят этого по своим причинам, рассказал «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

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Далее — прямая речь.

Коллективный Запад понимает, что отправка танков на Украину — уже некий новый качественный этап военных отношений как между странами Запада, так и между Западом и Украиной. Это уже реальное усиление, особенно если танков будет столько, сколько просит Украина (но столько — 1,5-2 тысячи — их никогда не будет).

Интрига в том, что немцы и команда Шольца точно не готовы брать на себя бремя авангардного решения и топят за то, чтобы делать все синхронно с США, Францией, Польшей и так далее. Команда канцлера Шольца поняла, что «одинокий выстрел» могут себе позволить только США, а они не хотят: это трудно, надо какую-то украинскую команду вести, а танки Abrams — это фактически пол космического корабля, надо в нем разобраться, плюс у него уникальное топливо. Куча сервисных вещей. Да еще 500 километров проехал — нужен капремонт. США понимают, что это обременение, и выскребают все европейские сусеки. Их позиция — выдавить все последние советские Т-72, отмыть ржавчину, соляркой залить, дать Украине — и поддавливать на немцев с танками Leopard.

«Братская могила» Запада

У немцев есть генетическая травма — они страшно боятся стать более «выпуклыми» на поляне, чем все остальные: уж лучше братская могила коллективного Запада. Здесь не только внутренняя трусость взять на себя первенство в танковой истории. Дело в том, что у команды Шольца серьезные проблемы с немецкой поддержкой — накатывает волна протеста против того, чтобы немцы танками участвовали в конфликте на Украине.

Немцы выдавливают американцев — дайте, мол, [танки Украине первыми]. Американцы уже даже над этим издеваются. Американский конгрессмен предложил «дать хотя бы один поломанный Abrams», чтобы Европа раскупорила свои хранилища старых и совсем старых танков, включая пару-тройку Leopard. Западные страны уже не хотят отдельно «выпрыгивать».