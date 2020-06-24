Первым получателем «золотого» паспорта Черногории стал россиянин

Первый «золотой» паспорт Черногории выдали россиянину за инвестиции во время пандемии коронавируса. Европейская страна открыла границы, и новоиспеченный гражданин Черногории смог оформить документы.

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт», — приводит «Коммерсант» текст сообщения компании Henley & Partners.

Программа получения гражданства Черногории через инвестиции начала действовать с ноября 2019 года. С того момента местные власти одобрили несколько заявлений на паспорта, однако оформить документы было нельзя из-за пандемии нового вируса. Черногория, как и большинство европейских стран, закрыла свои границы.

Чтобы иностранцу получить черногорский паспорт, нужно инвестировать в недвижимость страны не менее 250 тысяч евро и передать государственному фонду в виде благотворительного взноса 100 тысяч евро. Эту программу закроют после выдачи двух тысяч паспортов. Имя первого россиянина, который получил «золотой» паспорт Черногории, не разглашается.