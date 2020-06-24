    24 июня 2020, 14:13

    Первым получателем «золотого» паспорта Черногории стал россиянин

    Андрей Иванов

    Первый «золотой» паспорт Черногории выдали россиянину за инвестиции во время пандемии коронавируса. Европейская страна открыла границы, и новоиспеченный гражданин Черногории смог оформить документы.
    Первым получателем «золотого» паспорта Черногории стал россиянин

    «Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт», — приводит «Коммерсант» текст сообщения компании Henley & Partners.

    Программа получения гражданства Черногории через инвестиции начала действовать с ноября 2019 года. С того момента местные власти одобрили несколько заявлений на паспорта, однако оформить документы было нельзя из-за пандемии нового вируса. Черногория, как и большинство европейских стран, закрыла свои границы.

    Чтобы иностранцу получить черногорский паспорт, нужно инвестировать в недвижимость страны не менее 250 тысяч евро и передать государственному фонду в виде благотворительного взноса 100 тысяч евро. Эту программу закроют после выдачи двух тысяч паспортов. Имя первого россиянина, который получил «золотой» паспорт Черногории, не разглашается.