Первым британцем с прививкой от COVID-19 стал Уильям Шекспир

В Великобритании стартовала вакцинация от COVID-19. Первым привитым от коронавируса мужчиной оказался 81-летний Уильям Шекспир. Вакцину в первую очередь получают пожилые жители страны.

Прививку тезке знаменитого поэта и драматурга сделали препаратом Pfizer и BioNTech, уточнила «Русская служба Би-би-си». Выходец из графства Уорикшир поблагодарил медиков за профессионализм и внимание, которое они оказывают людям преклонных лет.

В первой партии вакцины, которую закупило британское правительство, 800 доз. Их используют в ближайшие недели из расчета две дозы на человека. Прививать в первую очередь планируют жителей страны старше 80 лет, подопечных интернатов для престарелых и работников медицинских учреждений и социальных служб.

Первой, кому ввели вакцину, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан. Прививку она назвала лучшим подарком к предстоящему дню рождения.

Великобритания стала первой европейской страной, которая одобрила для применения вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Препарат на стадии клинических испытаний показал эффективность в 95% случаев.