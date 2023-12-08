Мир 08 декабря 2023, 18:56 Первый зампред ВТБ объяснил, что помогло России преодолеть санкции Первый зампред ВТБ Пьянов: профицит торговли помог России преодолеть санкции

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Россия смогла быстро справиться с последствиями от санкционных ограничений благодаря профициту внешней торговли. Об этом РБК сообщил первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Россия смогла очень легко преодолеть санкционное давление за последние два года с помощью профицита внешней торговли. У нас было примерно двукратное превышение экспортной составляющей над импортной», — сказал он.

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Пьянов отметил, что такая пропорция сохранялась как до введения санкций западными странами, так и после этого.

«Это было бы невозможно сделать без ориентации на новые растущие рынки, без сохранения профицита, без ориентации на дружественных партнеров — инвесторов», — добавил первый зампред банка ВТБ.

Президент России Владимир Путин указывал на высокую ответственность отечественных бизнесменов в период санкционных ограничений. Глава государства заявил, что они сохранили трудовые коллективы и запустили новые логистические цепочки.