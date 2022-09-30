Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ | 360°

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Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ

Член ОП РФ Малькевич: первый заместитель главы ВГА Катериничев погиб в Херсоне

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Первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев погиб при обстреле Херсона со стороны ВСУ. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Боевой офицер. Кавалер трех (!) орденов Мужества. Он проработал на должности полтора месяца», — написал Малькевич в своем Telegram.

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До назначения на этот пост Катериничев в течение 25 лет проходил военную службу в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. После этого он работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», уточнил член ОП РФ.

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По данным Малькевича, украинские военные нанесли удар конкретно по комнате, где жил Катериничев.

«Абсолютное повторение теракта украинских властей против Алексея Журавко», — заключил он.

Экс-депутат Рады Журавко погиб при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне 25 сентября.

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