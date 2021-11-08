Первый за 19 месяцев самолет с туристами приземлился в Пхукете

Самолетом «Аэрофлота» в тайский Пхукет прибыли 275 пассажиров. По словам генерального консула РФ в Пхукете Владимира Соснова, со следующей недели самолеты «Аэрофлота» будут регулярно летать сюда из Москвы два раза в неделю. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

У российских туристов, впервые прилетевших в Пхукет после полутора лет, коронавирус не выявили. При этом один 10-летний ребенок и один взрослый не имели разрешения на въезд в Таиланд. У двоих детей не было результатов ПЦР-теста.

В виде исключения им разрешили остаться в Таиланде, как первым российским туристам после их длительного отсутствия. В представительстве РФ предупредили, что в будущем тех, кто прибывает без необходимых документов, ждет штраф и депортация за счет самих нарушителей.