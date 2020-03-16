Смерть шпионки Наташи Романофф в блокбастере «Мстители: Финал» была намного страшнее, чем тот вариант, который вошел в фильм. Об этом рассказала исполнительница роли Черной вдовы американская актриса Скарлетт Йохансон.

Она сообщила изданию Screen Rant, что первоначально эпизод ее гибели был «намного страшнее». На Романофф и Соколиного глаза должна была напасть толпа тварей, напоминающих дементоров из «Гарри Поттера». От этой идеи отказались потому, что и без того трагическая сцена будет слишком ужасной для юных зрителей.

«Я тогда подумала, что родители никогда на простят нас за внешний вид этих существ», — призналась актриса.

Россияне с восторгом приняли последний трейлер фильма Marvel «Черная вдова». В особенности им понравилась сцена, где Наташа Романофф сидя за столом узнаваемо пререкается со своей семьей. Совсем как русская.