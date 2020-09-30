Первый в мире вылечившийся от ВИЧ пациент умер от рака крови

Американец Тимоти Рэй Браун 13 лет назад победил ВИЧ. 30 сентября он умер от лейкемии, с которой боролся последние несколько месяцев жизни.

«С большой скорбью сообщаю, что Тимоти скончался сегодня днем в окружении друзей после пятимесячной борьбы с лейкемией», — приводит агентство Reuters слова партнера Брауна Тима Хефгена.

В 2017 году Брауну сделали две пересадки костного мозга в Берлине, после чего он получил иммунитет к ВИЧ. Американец стал первым человеком в мире, который поборол ВИЧ. Мужчина провел последние дни своей жизни в хосписе в Калифорнии.

Позже врачи таким же способом избавили от вируса 36-летнего мужчину, о личности которого нет никакой информации. В прошлом году антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3) помогли справиться с ВИЧ венесуэльцу Адаму Кастильехо.

Ранее заведующая отделом профилактики и психосоциального консультирования Свердловского областного центра по борьбе со СПИД Ольга Прохорова рассказала, что ВИЧ может протекать бессимптомно на протяжении пяти-семи лет.