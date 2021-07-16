Первый в мире стальной мост, напечатанный на 3D-принтере, открыли в Амстердаме

В Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, который был полностью напечатан на 3D-принтере. Как сообщили в Университете Твенте, в торжественной церемонии приняла участие королева Нидерландов Максима.

В создании новой переправы через канал Аудезейтс Ахтербургвал участвовали компания MX3D, разработчик программного обеспечения Autodesk, сталелитейный гигант Arcelotittal, инженеры Arup и Университет Твенте. Мост, который был напечатан на 3D-принтере, рассчитан на два года. На это время он будет заменять привычную конструкцию через канал.

За состоянием моста будут тщательно следить в режиме реального времени. На нем установили специальные интеллектуальные датчики, которые будут постоянно проверять данные, а также моделировать возможные нагрузки. С помощью таких вычислений можно будет спланировать потоки транспорта, которые допустимы на переправе.

При создании моста печатались отдельные слои, которые потом накладывались друг на друга. Потом изготавливались опоры и украшения, также инженеры провели испытания на прочность. Переправа состоит их четырех частей и еще четырех угловых завитков — их приварили к мосту вручную.

В мире уже есть мосты, которые создавались при помощи 3D-принтера, но не из стали, а из других материалов. В Шанхае в 2019 году открылся мост, напечатанный из пластика. В Мадриде переправу создали из цемента.

В Нидерландах супружеская пара въехала в первый в Европе жилой дом, который тоже был напечатан на 3D-принтере. На создание такого строения потребовалось всего 120 часов. Это первый дом такого типа, который юридически признан пригодным для проживания.