Мир 04 апреля 2024, 17:58 Первый в мире пациент с пересаженной свиной почкой покинул стены больницы NYT: американца с трансплантированной свиной почкой выписали из больницы Freepik

Читать 360tv в

Жителя США, которому провели операцию по пересадке генно-модифицированной почки свиньи, выписали из больницы. Об этом сообщила газета The New York Times.

Врачи госпиталя в Массачусетсе отметили, что 62-летний пациент находится в стабильном состоянии. Американца выписали уже через две недели после операции. По словам специалистов, у мужчины нет признаков отторжения трансплантированного органа, но делать выводы об успехе пока рано.

Реклама

Хирурги компании Mass General Brigham из Массачусетса провели операцию в марте. Они пересадили пациенту с терминальной стадией заболевания свиную почку с 69 геномными изменениями. Если пересадка пройдет без осложнений, трансплантация таких органов станет «спасательным кругом» для миллионов людей с почечной недостаточностью.

Предыдущие случаи пересадки генно-модифицированных сердец свиней оказались неудачными. Ранее два пациента умерли спустя два месяца после хирургического вмешательства из-за возникших осложнений.