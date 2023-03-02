02 марта 2023, 18:03
Первый в мире госсоветник, управляемый искусственным интеллектом, появился в Румынии
Румыния стала первой страной в мире, которая разработала и представила государственного советника, полностью управляемого искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил сайт Politico.
По данным сайта «Политика сегодня», правительственный советник на базе ИИ был разработан для автоматического учета мнений и желаний граждан Румынии.
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Отмечается, что искусственный интеллект обобщит все пожелания жителей и в обобщенном виде представит полученные данные на рассмотрение властям.
Искусственный интеллект
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