Первый в мире дрон с лазерным оружием испытали в Турции

Первый в мире беспилотный летательный аппарат Eren с лазерным оружием испытали в Турции. Дрон успешно провел выстрелы с трех дистанций: 100, 300 и 500 метров.

Об испытаниях БПЛА Eren сообщило местное агентство Anadolu. По данным издания, беспилотник могут применять для уничтожения взрывных устройств. Максимальная высота его полета составляет три тысячи метров.

Устройство было создано оборонными компаниями Tubitak и Asisgard. Участие в процессе принимал также департамент криминалистики Главного управления безопасности Турции. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу придумал название дрону.

По словам заместителя комиссара полиции Айкута Эроглу, дрон может обезвреживать самодельные бомбы и боеприпасы, не задействуя при этом саперов. После того как испытания Eren завершатся, он будет передан Вооруженным силам Турции.

В начале декабря стало известно, что Турция поставила Украине больше ударных беспилотников Bayraktar TB2, чем предполагалось ранее, и в ближайшее время стороны собираются заключить новые сделки.