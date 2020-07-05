Первый в мире диплом «магистра-ниндзя» получил 45-летний японец

Исследовательский центр ниндзя появился в университете Миэ в 2017 году. Спустя год там заработала магистратура по этой теме — занятия включали в себя как теорию, так и практику. Дженити Мицухаси, который на тот момент был бакалавром японской истории, отправился в на родину ниндзя, чтобы лучше понять природу этих воинов.

«Даже сам климат этого места стал основой природы ниндзя», — заявил он.

Во время своего обучения он изучал теорию и исторические документы, а также занимался боевыми искусствами Конг-фу и Сериндзи-кэмпо и развивал «навыки выживания и скрытности». Кроме того, японец преподавал искусство ниндзюцу в собственном додзе.

Мицухаси по-настоящему проникся своим обучением — он даже стал выращивать овощи в местной гостинице, потому что «настоящие ниндзя были фермерами днем и мастерами боевых искусств ночью». Профессор японской истории, который преподавал 45-летнему студенту, отметил, что не ожидал, будто кто-то сможет настолько сильно вжиться в роль.

Он защитил диссертацию летом 2020 года, однако уезжать из университета не собирается. Он планирует получить докторскую степень.