Первый в мире аппарат по выдаче опиоидов установили в Канаде

Автомат установили в рамках программы MySafe, которой руководит профессор медицины Марк Тиндалл. Он пояснил, что для получения препарата зарегистрированный в специальном реестре наркоман должен поднести ладонь. После сканирования вен он получит небольшую коробочку с безопасной дозой гидроморфона, который заменит опиум.

По словам Марка Тиндалла, использование аппарата позволит наркоманам привести свою жизнь в порядок: у них есть постоянное место, чтобы получить необходимый препарат, а значит, им больше не нужно рыскать по городу в поиске дозы. При этом лекарство из аппарата безопасно и не приведет к передозировке.

«Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, — это люди, употребляющие наркотики в одиночестве. Благодаря нашему аппарату они могут продолжать использовать наркотик в одиночку без риска передозировки», — отметил Тиндалл.

Профессор подчеркнул, что постоянное представление безопасного запаса наркотика останавливает передозировки и возвращает людей к нормальной жизни.

«Очевидно, что если в одной руке у вас смертельный фентанил, а в другой — фармацевтический препарат с известной дозировкой. Человек, который примет наш препарат, обойдется без передозировки», — отметил он.

Пока автоматом пользуются только восемь человек. В начале эксперимента их было только пятеро. Получить наркотик можно с 8:00 до 20:00, но Тиндалл заявил, что доступ должен быть круглосуточным.

Машина доступна с восьми утра до восьми вечера, но Тиндалл сказал, что она очень безопасна и он считает, что было бы полезно сделать ее доступной в течение 24 часов, чтобы люди могли получить к ней доступ ночью.

Министерство здравоохранения Канады не принимает участия в проекте MySafe. В пресс-службе ведомства отметили, что ждут итоговых результатов этого независимого исследования. В ведомстве отметили, что в основном они занимаются собственным проектом по замене наркотиков на лекарственные препараты, а также по всесторонней помощи наркоманам, включая профилактику и помощь в избавлении от вредного пристрастия.