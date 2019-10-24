  • Первый в истории онлайн-роман по «Звездным войнам» напишут в Китае

    24 октября 2019, 10:23

    Алексей Сахаров

    Первый в истории онлайн-роман, основанный на киноэпопее «Звездные войны», напишут в Китае, сообщил сайт Abacusnews. Главным генератором идеи станет His Majesty the King — это псевдоним, под которым скрывается местный популярный автор.
    Первый в истории онлайн-роман по «Звездным войнам» напишут в Китае

    Цель затеи — продвинуть кинофраншизу «Звездные войны» в Китае. Здесь сага еще не очень популярна, в отличие от остального мира, где она уже успела всем надоесть. В Китае больше любят героев вселенной Marvel: игрушками, изображающими ее героев, забиты все магазины. Вот этот перекос и предстоит устранить участникам проекта.

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    His Majesty the King будет не единственным автором. Он только задаст общее направление сюжета, оглядываясь на сюжетную линию оригинала. К магистральной линии повествования в любой момент смогут присоединиться все желающие. Главное, не уходить далеко в сторону от основного сюжета.

    Есть и еще одно требование к авторам. Им разрешено добавлять в текст романа элементы китайского языка и литературные приемы, характерные для китайской традиционной прозы.