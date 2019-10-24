Первый в истории онлайн-роман по «Звездным войнам» напишут в Китае

Цель затеи — продвинуть кинофраншизу «Звездные войны» в Китае. Здесь сага еще не очень популярна, в отличие от остального мира, где она уже успела всем надоесть. В Китае больше любят героев вселенной Marvel: игрушками, изображающими ее героев, забиты все магазины. Вот этот перекос и предстоит устранить участникам проекта.

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» Подробнее

His Majesty the King будет не единственным автором. Он только задаст общее направление сюжета, оглядываясь на сюжетную линию оригинала. К магистральной линии повествования в любой момент смогут присоединиться все желающие. Главное, не уходить далеко в сторону от основного сюжета.

Есть и еще одно требование к авторам. Им разрешено добавлять в текст романа элементы китайского языка и литературные приемы, характерные для китайской традиционной прозы.