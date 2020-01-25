Первый туроператор начал вывозить российских туристов из Кита

Туроператор «Русь-Тур» принял решение с 26 января эвакуировать всех своих туристов с китайского острова Хайнань. Завтра за ними вылетит самолет из Хабаровска. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Причиной назвали решение правительства острова проводить экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок.

В «Русь-Тур» уточнили, что рейсы в Россию будут ежедневными. Таким образом, всех туристов компании отправят домой в течении недели. На острове сейчас отдыхает более одной тысячи клиентов фирмы.

Туроператор также временно перестал продавать туры в Китай с 26 по 17 февраля. Те, кто забронировал тур на числа после 17 февраля, могут изменить даты вылета.

В случае улучшения ситуации с коронавирусом в КНР, туроператор восстановит все отмененные поездки.

Первая вспышка коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань. После этого заразившихся начали выявлять по всему миру. Сам вирус распространяется воздушно капельным путем и вызывает пневмонию. Вылечить заболевание пока не удается. В Китае количество выявленных случаев превысило 1,3 тысячи, умерли более 40 человек. Россияне пока еще остаются в провинции Хубэй, где нашли первого зараженного. Посольство России ведет переговоры о возможности эвакуировать оттуда своих граждан.