Первый тур парламентских выборов прошел во Франции

Завершился первый тур голосования на выборах в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента). Явка составила более 39%, сообщили в местном МВД.

Первый тур парламентских выборов состоялся в воскресенье, 12 июня. В регионах страны избирательные участки закрылись в 18:00 (19:00 по московскому времени). В крупных городах они проработали на два часа дольше.

Согласно информации МВД, по состоянию на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на выборах составила 39,42%. Второй тур голосования пройдет 19 июня, уточнило РИА «Новости». Всего избираются 577 депутатов Национального собрания из 6,3 тысячи претендентов. Депутатов выбирают на пять последующих лет.

Для попадания во второй тур кандидат должен получить не менее 12,5% голосов жителей своего округа. Потом для победы нужно набрать большинство голосов.

Парламентские выборы проходят во Франции спустя полтора месяца после президентских. По итогам второго тура голосования местные жители переизбрали на второй срок Эммануэля Макрона. Президент получил 58,55% голосов избирателей, что позволило ему обойти Марин Ле Пен.