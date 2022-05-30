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    30 мая 2022, 09:52

    Первый сухогруз в разминированном порту Мариуполя закончил погрузку

    Оксана Кириллова

    Первый зашедший в Мариуполь после освобождения от ВСУ сухогруз типа «Славутич» закончил погрузку. Об этом рассказали ТАСС в администрации порта.

    Первый сухогруз в разминированном порту Мариуполя закончил погрузку

    «Да, завершили [погрузку]», — сообщил представитель администрации.

    По его словам, второе судно из разминированного порта планируют отправить уже 2–3 июня. Первый сухогруз, нагруженный металлоломом, отправится в Ростов-на-Дону в рамках соглашений, заключенных еще до спецоперации.

    Порт полностью готов к отправке и приему грузов. Мариуполь остро нуждается в стройматериалах для восстановления разрушенных зданий.

    С 25 мая гуманитарный коридор из Азовского моря в сторону Черного открыт круглые сутки. Путь в мариупольский порт больше не представляет опасности. Акваторию разминировали, а специально потопленные украинскими нацбатами суда подняли на поверхность.

    По данным Миноборны, выход иностранных судов из порта Мариуполя будет проходить только в светлое время суток и в сопровождении буксиров.