Первый сухогруз с украинским зерном успешно прошел по безопасному коридору

Сухогруз с зерном, отплывший с Украины в Турцию, успешно прошел по «зерновому коридору» и движется в Стамбул. Об этом сообщило РИА «Новости».

В полночь сухогруз прибудет к месту назначения, его досмотрит делегация представителей России, Турции, Украины и ООН.

Соглашения о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений ООН, Россия, Турция и Украина подписали 22 июля. За его исполнением следит специально созданный Координационный центр.

Груженный кукурузой Razoni под флагом Сьерра-Леоне отплыл из порта Одессы утром 1 августа. Он доставит зерно в Ливан. За его передвижениями следят спутники и беспилотные летательные аппараты.

В Национальном центре управления обороной России заявили о недопущении провокаций на протяжении гуманитарного коридора и мерах по обеспечению безопасности гражданского судоходства.

Газета «Известия» написала, что своей очереди на отправку ждут еще 16 украинских судов.