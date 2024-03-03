03 марта 2024, 07:49
Первый спутник разведки Южной Кореи передал снимки КНДР
Yonhap: первый южнокорейский спутник разведки передал снимки КНДР
Первый спутник разведки, запущенный Южной Кореей, начал работу. Он передал фотографии Пхеньяна. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на источник в кругу военных.
Агентство уточнило, что качество полученных снимков хорошее, но они все же нуждаются в редактировании. На них видны центр Пхеньяна и суда в порту.
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Власти Южной Кореи ожидают, что в апреле качество снимком улучшится. При этом спутник полноценно заработает в начале лета.
Запуск спутника произошел в начале декабря 2023 года ракете Falcon 9 компании SpaceX в Калифорнии. Сеул запланировал еще четыре пуска до 2025 года. Все аппараты будут следить за Северной Кореей.
КНДР опередила соседнюю страну по запуску спутника. Ее аппарат «Маллиген-1» появился в космосе в конце ноября 2023 года. Он отслеживает «важные цели» в Южной Корее и США.
Южная Корея
КНДР
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