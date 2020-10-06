Первый снег выпал во всех районах Красноярска

По данным газеты «Известия», температура в Красноярске — около нуля градусов. Дороги наледью не покрылись.

Еще в воскресенье в городе была температура выше +13 градусов и светило яркое солнце.

Местные жители начали выкладывать фото первого снега.

Ранее стало известно, что первый снег в Москве пойдет не раньше конца октября. Он быстро растает, а постоянный снежный покров установится спустя полтора месяца после этого. Об этом сообщила главный специалист столичного «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

«Октябрь месяц в Москве ожидается по фону температуры близким к климатической норме, а по климату — именно в последних числах октября у нас уже устанавливается временный снежный покров, который спустя время растает и установится через месяц-полтора», — рассказала она.

Синоптик подчеркнула, что снег лишь припорошит землю в конце октября, и напомнила — в этом нет ничего необычного, так как снегопад в это время в московском регионе — обычное дело.